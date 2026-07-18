Jhon Lucumí resta uno dei nomi più caldi per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il centrale colombiano del Bologna, classe 1998 e punto fermo anche della sua nazionale, continua infatti a essere seguito con attenzione sia dalla Juventus sia dall'Inter, anche se al momento nessuno dei due club ha ancora deciso di affondare il colpo. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, la posizione del Bologna sul futuro del difensore sarebbe diventata più morbida rispetto alle scorse settimane. Scaduta la clausola rescissoria da 28 milioni di euro, il club rossoblù sarebbe ora disposto ad aprire una trattativa sulla base di una cifra sensibilmente inferiore, intorno ai 15 milioni di euro. Una valutazione che potrebbe trasformare Lucumí in una delle occasioni più interessanti di questa fase di mercato. La Juventus monitora da tempo il profilo del colombiano, ritenuto un elemento affidabile e con margini di crescita, ma finora non ha ancora presentato un'offerta concreta al Bologna. Una situazione che lascia aperta la corsa, anche se i bianconeri potrebbero decidere di accelerare nelle prossime settimane per anticipare la concorrenza. Anche l'Inter continua a seguire con interesse l'evolversi della vicenda. Il club nerazzurro apprezza le qualità del difensore, ma un eventuale affondo sarebbe strettamente legato al futuro di Benjamin Pavard. Solo in caso di una cessione del francese, infatti, la dirigenza interista potrebbe decidere di investire su un nuovo centrale e puntare con decisione su Lucumí. Con una valutazione più contenuta rispetto al recente passato, il difensore colombiano potrebbe presto diventare uno dei protagonisti del mercato estivo, con Juventus e Inter pronte a sfidarsi per assicurarsi uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A.