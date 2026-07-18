Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato così in conferenza stampa della finale per il terzo posto dei Mondiali che si giocherà alle 23 questa sera: "Non abbiamo più voglia di giocare di quanta ne abbiano gli inglesi, ma quando si fa parte della Nazionale francese si hanno dei doveri. Faremo di tutto affinché tutto vada per il meglio. Abbiamo una responsabilità nei confronti di milioni di francesi".

Ancora Deschamps: "La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata, ha preso 25 anni della mia vita e questo lascia il segno. Mi restano ricordi indimenticabili, ma l'importante è sempre ciò che ci aspetta. So che domani calerà il sipario; nessuno piangerà qui, ma la nazionale francese mi mancherà. Ho avuto il privilegio, per 14 anni, di vivere momenti magici ma anche difficili. Ma la vita continua, sono di indole positiva, so che andrà bene anche d'ora in poi".