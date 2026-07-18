Tanto interesse per John Stones. Il difensore centrale, che ha già lasciato a parametro zero il Manchester City ed è attualmente svincolato, piace all'Inter, che lo sta seguendo da diverse settimane, pur senza affondare. La concorrenza però è particolarmente serrata, sia in Italia che all'estero.

Sul giocatore, da qualche ora, c'è la Juventus, che cerca un centrale per rinforzare il pacchetto arretrato. Stones sarebbe il profilo ideale, esperto e solido nel ruolo. Occhio però, secondo quanto riporta la BBC, al Leeds. Dopo aver acquistato Tarik Muharemovic dal Sassuolo, gli Whites sono ancora alla ricerca di un difensore per completare la rosa e Stones sembrerebbe essere finito nel radar del club d'oltremanica. Conoscendo la grande disponibilità economica delle squadre di Premier League, per l'Inter potrebbe essere un ostacolo non di poco conto.