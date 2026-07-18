Il campionato non è ancora iniziato ma nelle segrete stanze dei bottoni sono pronte le prime riunioni. L'Assemblea di Lega Serie A è in programma il prossimo 23 luglio: vi prenderanno parte anche Giovanni Malagò, numero uno della Federazione, e Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della FIGC. I due illustreranno ai presidenti delle squadre di Serie A le loro idee per risollevare le sorti della nazionale di calcio.