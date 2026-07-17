Anche Beppe Bergomi, che ha lavorato con Osvaldo Bagnoli all'Inter, ha ricordato per Sky Sport la figura dell'ex allenatore scomparso oggi all'età di 91 anni: "Un grande uomo e un grande mister. Sotto l'aspetto umano era molto coinvolgente anche coi suoi modi, a volte gli scappava qualche parola in dialetto ma aveva un'umanità incredibile e sapeva tenere il gruppo; era davvero una bella persona. Come mister era anni luce avanti; già quando arrivò all'Inter lavorava sulla difesa a tre, la zona pura e sugli esterni molto alti, sarebbe perfetto anche nel calcio di oggi col suo modo di cercare la perfezione. Si lagnava che non riusciva a far giocare bene l'Inter, però quella squadra alla fine arrivò seconda".

Ma c'è qualche allenatore che gli somiglia?

"Direi tutti quelli che giocano con la difesa a tre. Se penso a come giocavano bene le sue squadre, parlo del Verona o del Genoa che batté il Liverpool ad Anfield, ma anche da noi, devo dire che assomigliavano a questa Inter: aveva una difesa forte, un centrocampo di qualità e gli esterni che voleva all'altezza degli attaccanti. Una volta chiese a Paolo Tramezzani di stare più alto, io nella mia ingenuità dicevo: 'No, deve stare vicino a noi per aiutarci'".

Hai un ricordo particolare su di lui?

"Soprattutto all'inizio, lui era sempre lì a parlare col gruppo per trovare una soluzione. Bagnoli aveva le idee chiare, sapeva comunicare a modo suo. Poi racconto un aneddoto: con Corrado Orrico non raggiungemmo le Coppe e io avevo avuto delle richieste, ma lui mi disse di rimanere perché ero il più forte. E l'anno dopo feci una grande stagione. Sarà sempre nel mio cuore per quello che mi ha dato e per la fiducia che ha avuto in me".