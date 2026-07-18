Giuseppe Prestia e Luca Fiordilino restano all'Inter come fuoriquota per la squadra Under 23. La loro agenzia, la Esse Sports, ha infatti annunciato sul proprio profilo Instagram i rinnovi dei due giocatori col club nerazzurro fino al 2028. Il difensore palermitano, cercato nelle ultime ore dalla Salernitana, rimane quindi a disposizione di Stefano Vecchi per dare il suo carico di esperienza alla squadra, così come l'ex Venezia che era stato cercato nei giorni scorsi dal Pescara. 

Sezione: Focus / Data: Sab 18 luglio 2026 alle 16:52
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.