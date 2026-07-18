Giuseppe Prestia e Luca Fiordilino restano all'Inter come fuoriquota per la squadra Under 23. La loro agenzia, la Esse Sports, ha infatti annunciato sul proprio profilo Instagram i rinnovi dei due giocatori col club nerazzurro fino al 2028. Il difensore palermitano, cercato nelle ultime ore dalla Salernitana, rimane quindi a disposizione di Stefano Vecchi per dare il suo carico di esperienza alla squadra, così come l'ex Venezia che era stato cercato nei giorni scorsi dal Pescara.