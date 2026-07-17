Giornata di lavoro per l'Inter e Piotr Zielinski, centrocampista dei nerazzurri, ha espresso le sensazioni di queste prime ore di allenamento in terra tedesca. Le parole del polacco ai canali ufficiali del club: "Sensazioni sicuramente buone, siamo in un posto bellissimo e dobbiamo pensare solamente a lavorare e in questi dieci giorni lo faremo al massimo. Obiettivi? Sicuramente ripeterci, poi aggiungere qualcosina in più in Champions e lottare su tutti i fronti il più possibile".