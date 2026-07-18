Lorenzo Moretti, ex difensore dell'Inter, si trasferisce ancora in C, questa volta al Novara. La nota del club: "Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Moretti. Il calciatore giunge a titolo definitivo dalla Unione Sportiva Cremonese e firma un contratto fino al 30/06/2029. Difensore centrale classe 2002 di grande affidabilità, Lorenzo vanta un percorso giovanile di assoluto livello, cresciuto nell’Inter dove ha conquistato uno scudetto Under 17 e ha vissuto l’emozione della prima squadra, collezionando diverse panchine in Serie A e Champions League nella stagione del diciannovesimo scudetto nerazzurro. Nel suo bagaglio c’è anche un passaggio nel settore giovanile del Novara. L’esordio tra i professionisti in Serie C arriva a soli 19 anni, diventando fin da subito un pilastro difensivo ovunque abbia giocato e superando la quota delle 100 presenze in sole tre stagioni. Successivamente arriva anche il salto in Serie B, dove mette a referto 13 presenze in campionato e 2 nei playoff, prima di disputare la seconda metà della passata stagione con la maglia dell’Union Brescia".