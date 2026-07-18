Davide Frattesi ha iniziato regolarmente la preparazione estiva con l’Inter, nonostante da tempo sia emersa la volontà reciproca di valutare una separazione. Come scrive Il Corriere dello Sport, il centrocampista cerca maggiore continuità e nuovi stimoli dopo stagioni in cui non è riuscito a conquistare stabilmente un posto da titolare. Per il momento, però, le indiscrezioni di mercato non si sono trasformate in trattative concrete e il giocatore potrebbe quindi proseguire il lavoro con il gruppo anche oltre il ritiro in Germania e la successiva tournée. Nel frattempo, l’obiettivo è sfruttare allenamenti e amichevoli per ritrovare condizione e mettersi in mostra.

Nottingham e Juventus, ma nessuna vera trattativa fin qui

Per Frattesi, al momento, le offerte scarseggiano. Il Nottingham Forest aveva raccolto informazioni nei mesi scorsi senza però presentare una proposta concreta. Anche la pista Juventus resta per ora soltanto sullo sfondo. Il club bianconero potrebbe muoversi più avanti, soprattutto dopo alcune cessioni necessarie per liberare spazio in rosa e a bilancio. L’apprezzamento nei confronti del giocatore resta comunque vivo, anche da parte di Luciano Spalletti.

L'Inter non svende

Il club nerazzurro continua a valutare Frattesi circa 25 milioni di euro, nonostante una stagione al di sotto delle aspettative. Le prossime settimane potrebbero quindi essere decisive per trasformare un interesse ancora tiepido in una vera trattativa.