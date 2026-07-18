L'Inter studia le mosse per attivare il calciomercato quando ormai il ritiro è iniziato e le squadre si preparano verso l'avvicinamento all'inizio di campionato in progamma a fine agosto. Oltre all'esterno destro che andrà a sostituire Dumfries, la dirigenza interista continua a cercare un centrale dopo gli addii di De Vrij e Acerbi. Secondo quanto riferisce il Quotidiano Sportivo, il nome di Lucumì potrebbe diventare un'ipotesi nel caso in cui si trovasse una destinazione per Pavard. La società interista sarebbe maggiormente predisposta a valutare un addio a titolo definitivo.