Un assaggio di calcio dei grandi importante per Mattia Mosconi, l'attaccante delle giovanili Inter inserito tra gli elementi del vivaio aggregati al gruppo di Cristian Chivu per questo ritiro di Donaueschingen. Prima dell'allenamento pomeridiano, il ragazzo classe 2007 si presenta in zona mista per raccontare sensazioni e volontà ai cronisti presenti. Ecco le sue dichiarazioni:

Ci racconti come sta andando questo inizio ritiro e com'è lavorare con Chivu?

"Sono molto contento, questi primi giorni stanno andando molto bene. La squadra sta lavorando bene, ci troviamo bene perché le strutture sono fantastiche e abbiamo tutto per dare il meglio di noi stessi. In quanto al mister, devo ancora ringraziarlo perché lo avevo già ringraziato quando mi fece esordire. È una persona fantastica, che ti aiuta in qualsiasi momento, se c'è da farti un complimento te lo fa e se sbagli ti aiuta. È un grande allenatore che avrà un futuro da top".

Chi ti sta dando i maggiori consigli tra i giocatori più esperti?

"Mi trovo bene coi più grandi, mi sono aggregato con loro negli ultimi due mesi dello scorso campionato e sono ragazzi fantastici. In questo momento sto prendendo spunto da Pio Esposito, un ragazzo giovane come me che è veramente forte. Cerco di rubargli qualcosa ogni giorno".

Dove senti di dover migliorare e che aiuto ti stanno dando i tuoi compagni?

"Ci sono molti aspetti dove devo migliorare, sono giovane e devo crescere sul piano tecnico e soprattutto fisico. Cerco di rubare qualcosa da loro ogni giorno, l'obiettivo è migliorare ogni giorno per diventare un giocatore più forte".

Dove ti vedi fra cinque anni?

"Non so ancora rispondere, penso a fare bene ora".

Nell'ottica del 3-5-2 come possiamo collocarti? In che direzione va la tua evoluzione?

"Quest'anno ho fatto tutti i ruoli possibili ma quello che mi piace di più è quello di seconda punta a fianco di un'altra punta o ad un trequartista. Sto lavorando tanto spalle alla porta perché il gioco che chiede il mister è anche quello. Ma il mio ruolo preferito è girare intorno ad un'altra punta cercando di fare più assist possibili"

Qual è il tuo più grande sogno?

"Il mio grande sogno è quello di giocare in pianta stabile con la prima squadra, ma c’è tempo per questo. Mi concentro sul presente e penso a migliorare ogni giorno, poi quello che verrà ci si penserà".