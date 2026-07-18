Filippo Tramontana ha analizzato e commentato il mercato dell'Inter nella puntata di ieri del Salotto di FcInterNews, fornendo la propria analisi sul momento attuale in casa nerazzurra e svelando alcuni retroscena anche sui rapporti tra dirigenti e Oaktree. Ecco il suo intervento, le sue parole e le sue risposte alle domande dei nostri abbonati.