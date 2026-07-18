Filippo Tramontana ha analizzato e commentato il mercato dell'Inter nella puntata di ieri del Salotto di FcInterNews, fornendo la propria analisi sul momento attuale in casa nerazzurra e svelando alcuni retroscena anche sui rapporti tra dirigenti e Oaktree. Ecco il suo intervento, le sue parole e le sue risposte alle domande dei nostri abbonati. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 18 luglio 2026 alle 12:29
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.