Centrocampo a dir poco affollato in casa Inter. Davide Frattesi è il primo calciatore in uscita, ma non l’unico. Come scrive Il Corriere dello Sport, il ritorno di Aleksandar Stankovic ha ridotto ulteriormente gli spazi per l’ex Sassuolo, con il figlio d’arte intenzionato a giocarsi le proprie chance di conferma in nerazzurro. Resta inoltre da definire il futuro di Kristjan Asllani, anche lui considerato tra i possibili partenti, mentre Akinsanmiro è seguito dal Monza e dovrebbe ripartire altrove dopo l’esperienza al Pisa.
L’Inter continua a valutare Curtis Jones
Un’eventuale cessione di Frattesi - da cui l’Inter spera di incassare almeno 25 milioni di euro - garantirebbe maggiore margine di manovra sul mercato in entrata. Tra i profili ancora seguiti resta Curtis Jones, anche se l’operazione appare al momento complessa.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:17 Nuovo portiere per l'Inter: in arrivo il 2006 Roberts Apsits
- 11:03 Francia-Inghilterra, Thuram ancora verso la panchina
- 10:49 Il Tempo - La Roma blinda Mancini: rinnovo fino al 2029
- 10:35 From UK - Non solo Inter e Juventus: su Stones c'è anche il Leeds
- 10:21 UFFICIALE - Samantha van Diemen è una nuova calciatrice dell'Inter
- 10:07 CdS - Chivu aspetta Calha in Germania, Thuram e Lautaro gli ultimi ad arrivare
- 09:53 CdS - Roma, per il dopo Celik occhi puntati anche su Carlos Augusto
- 09:39 UFFICIALE - Crespo riparte dal Messico: è il nuovo allenatore dell'Atlas
- 09:24 GdS - Chivu, via alla nuova Inter: si riparte senza più fantasmi
- 09:10 CdS - Centrocampo affollato, serve cedere per sognare Jones
- 08:56 CdS - Frattesi in vetrina, ma mancano offerte: Juve sullo sfondo
- 08:42 TS - Inter ad alta tensione, tra vicende extra-campo e mercato che non decolla
- 08:28 CdS - Spence resta in pole, sale Read come possibile alternativa
- 08:14 Kempes, che elogi a Lautaro: "È tra i big, entra sempre con la testa giusta"
- 08:00 Lautaro, orgoglio Inter: un'altra finale Mondiale per il capitano da 120 milioni
- 00:00 Chivu il paziente
- 23:56 Rodri: "Ecco come fermare Messi. L'Argentina è molto aggressiva"
- 23:50 L'ex allenatore di Lautaro: "Il gol all'Inghilterra? L'ho visto tante volte..."
- 23:36 Spagna, Laporte avvisa: "Argentina aggressiva. E spesso impunita"
- 23:20 Sky - Muro Tottenham, per l'Inter Spence e Romero piste in salita
- 23:10 Il Cagliari rinuncia ad Andrea Belotti. Accardi: "Scelta fatta a malincuore"
- 22:56 Abodi: "Dopo la sentenza Agnelli serve riflessione sulla Giustizia sportiva"
- 22:41 Romano: "Spence, operazione più in stile Palestra che Khalaili"
- 22:27 Il ricordo di Bergomi: "Bagnoli allenatore moderno, avanti anni luce"
- 22:13 Beckham: "La finale dei Mondiali è come un derby di Milano"
- 21:59 Champions, martedì via al 2° turno preliminare: debutta il Fenerbahçe
- 21:44 Preliminari Champions, passa il Kairat. Settimana d'oro per l'Univ. Craiova
- 21:30 Sommer si presenta al Brugge: "Ho 37 anni e adoro fare il portiere"
- 21:24 Altobelli: "Lautaro Martinez ama la maglia e vive l'Inter con passione"
- 21:09 Vincic arbitro della finale, Collina: "La scelta dopo un lungo processo"
- 20:55 Turnover Francia con Thuram? Deschamps: "Non ho un barbiere fisso"
- 20:40 videoPotenza e velocità di esecuzione: Esposito scalda il destro
- 20:27 Mondiali 2026, la FIFA come la NBA: arrivano gli anelli dei campioni
- 20:12 Gosens dice addio all'Italia: "Volevo una fine diversa". Lo aspetta lo Schalke 04
- 19:58 Collovati ricorda Bagnoli: "Allenatore rivoluzionario. Uno dei primi a giocare con il 3-5-2 e il 5-3-2"
- 19:43 Pizzi: "Lautaro titolare in finale? Può darsi. Sui parametri zero all'Inter..."
- 19:30 Rassicurazioni per Spagna e Argentina: l'intervallo sarà quasi nella norma
- 19:21 Under 23, piace il giovane Di Vico della Salernitana: duello col Barletta
- 19:14 Dall'Inghilterra - Non solo Inter su Stones. Riflettori juventini sul difensore
- 19:00 Rivivi la diretta! Al VIA il RITIRO in GERMANIA, PROCLAMI CHAMPIONS e un MERCATO a RALLENTATORE. CHIVU aspetta
- 18:53 Allenamenti a Donaueschingen, valutati gli avversari per le amichevoli
- 18:40 Francia, volti tesi prima della finalina: Thuram fra i più smarriti
- 18:27 UFFICIALE - Muharemovic è del Leeds. Contratto quinquennale per lui
- 18:17 From UK - Il Tottenham vuole snellire la rosa: Spence tra i sacrificabili
- 18:15 La traccia di Zielinski: "Vogliamo ripeterci e fare meglio in Champions"
- 18:05 Braglia: "Scudetto, ecco cosa manca a Juve e Milan per competere con l'Inter"
- 17:50 Lautaro sempre più 'Mondiale': le quote di un suo gol in finale
- 17:35 Lucumì, il Bologna chiede almeno 25 milioni di euro. Ma la scadenza...
- 17:20 Romero gradisce l'opzione Inter. Ma c'è anche l'Atletico Madrid: i dettagli
- 17:05 Di Gennaro su Bagnoli: "Rimase deluso dopo l'esonero dall'Inter"
- 16:50 videoRitiro in Germania, Bisseck padrone di casa: il difensore accoglie i compagni in campo
- 16:35 Inter, non solo la maglia Away 26/27: ecco la collezione speciale ispirata al baseball
- 16:20 Inter U23: ecco lo staff di Stefano Vecchi per la stagione 2026/2027
- 16:05 Juventus, Spalletti: "Per lo Scudetto siamo distanti. Su Vlahovic dico che..."
- 15:50 Messi racconta il gol del 2-1 contro l'Inghilterra: "Così sono riuscito a crossare per Lautaro"
- 15:35 "Vogliamo migliorare in Champions", Zielinski è l'ultimo a dirlo. Il Ralphcanesimo per ora dice altro
- 15:21 Napoli, guai per Buongiorno: salterà il ritiro di Dimaro
- 15:07 Muore a 30 anni Valentina Baldini, figlia di Silvio: il cordoglio dell'Inter
- 14:53 Esposito-Inter, rinnovo in vista: settimana prossima incontro tra le parti
- 14:39 Spagna-Argentina, designato l'arbitro per la finalissima: gara affidata a Vincic
- 14:25 Guardiola spegne i sogni azzurri: "Voglio godermi altro rispetto al calcio"
- 14:11 Dal Belgio - Sommer, non solo il Bruges: ecco i club che erano su di lui
- 13:57 Sky - Inter, Spence e Read i principali candidati per la fascia destra
- 13:43 Sky - Molina, c'è una nuova concorrente che arriva dalla Serie A
- 13:29 SM - Spence primo nome per la fascia, Inter pronta a offrire 35 milioni più bonus
- 13:14 Inter U23, i convocati per il ritiro di Livigno e il programma della preseason
- 13:00 videoZielinski: "Vogliamo ripeterci e alzare il livello in Europa. Stankovic? Già si è visto..."
- 12:55 Como, colpo in difesa: intesa col Chelsea per Chalobah a 32 milioni
- 12:42 Anche l'Inter si unisce al cordoglio per Osvaldo Bagnoli
- 12:28 videoMercato, rientro dei Nazionali e gli arrivi di Ausilio e Marotta: le ultime dal ritiro