Centrocampo a dir poco affollato in casa Inter. Davide Frattesi è il primo calciatore in uscita, ma non l’unico. Come scrive Il Corriere dello Sport, il ritorno di Aleksandar Stankovic ha ridotto ulteriormente gli spazi per l’ex Sassuolo, con il figlio d’arte intenzionato a giocarsi le proprie chance di conferma in nerazzurro. Resta inoltre da definire il futuro di Kristjan Asllani, anche lui considerato tra i possibili partenti, mentre Akinsanmiro è seguito dal Monza e dovrebbe ripartire altrove dopo l’esperienza al Pisa.

L’Inter continua a valutare Curtis Jones

Un’eventuale cessione di Frattesi - da cui l’Inter spera di incassare almeno 25 milioni di euro - garantirebbe maggiore margine di manovra sul mercato in entrata. Tra i profili ancora seguiti resta Curtis Jones, anche se l’operazione appare al momento complessa.