Controllo, tiro, gol: Pio Esposito comincia ad affilare il destro in vista della prossima stagione, quella che si vuole essere della consacrazione per il giovane talento nerazzurro dopo gli ottimi riscontri della sua prima annata in Serie A coi nerazzurri. Il numero mostrato durante la partitella odierna nel centro sportivo del resort Oschberghof in tal senso non può fare che piacere ai tifosi interisti...

Sezione: Focus / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 20:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.