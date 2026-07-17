"Non è un'amichevole, ma è una partita, è per il terzo posto. Ho il dovere di fare tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo. Non vorremmo giocarla più di quanto non la vorrebbero gli inglesi, ma è un nostro obiettivo. Dobbiamo accettare la sconfitta, ma la Spagna è stata migliore di noi, con ottimi dati atletici in termini di distanza e quantità di corse. È indubbio che grazie alla loro abilità tecnica e alla qualità di questa squadra spagnola abbiano alzato l'asticella. La delusione è commisurata alle ambizioni che avevamo. Dobbiamo accettarlo; ci aspetta questa partita per il terzo posto. Dopo, le vacanze. Ne hanno bisogno loro, e anch'io". Con queste parole, Didier Deschamps apre la sua ultima conferenza stampa della vigilia di un match da commissario tecnico della Francia, prima della finale per il bronzo contro l'Inghilterra di domani a Miami. Partita dove Deschamps potrebbe anche applicare un ampio turnover col possibile impiego di Marcus Thuram, ma per il momento preferisce non sbilanciarsi affidandosi a frasi sibiline: "Non ho un barbiere fisso, è una questione di abbinamento. Con gli elementi che ho, le situazioni particolari. Certo, cambio look. Alcuni non possono, anche per altri motivi che comprendo e che mi porteranno a fare delle scelte".
Mbappé giocherà contro l'Inghilterra?
"È disponibile."
Come motivare i giocatori per questa partita per il terzo posto?
"Quante squadre si sono già qualificate prima delle semifinali? Ben 44! Noi siamo qui. Quando facciamo parte della nazionale francese abbiamo dei doveri. Faremo di tutto per assicurarci che le cose vadano bene. Abbiamo una responsabilità nei confronti di milioni di francesi. Quando veniamo qui, e io vengo qui da 25 anni, abbiamo dei doveri".
Sull'assenza di alcuni giocatori di fronte ai media.
"Kylian e i giocatori più esperti sono qui e stanno svolgendo i loro ruoli. Non mi occupo di tutte le questioni post-partita, ci assicuriamo che rispondano. Non so chi parla con chi e non so chi dice cosa. Se non si ha a disposizione la persona che ci si aspetta, posso capirlo. Ci assicuriamo di rispondere alle richieste."
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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