De la Fuente, tecnico della Spagna, ha parlato in conferenza stampa verso la finale dei Mondiali: "È un privilegio essere in finale, per me, l'importante è essere in grado di vincere. Accetterei volentieri di arrivare ogni anno in finale e di perderla. Ci godremo questo momento, con le nostre armi e le nostre qualità, contro un avversario che ha avuto un percorso spettacolare. Ci sarà grande spettacolo, con due squadre fantastiche, molto simili tra loro, e ciascuna cercherà di portare la partita dove più le conviene".