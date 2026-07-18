De la Fuente, tecnico della Spagna, ha parlato in conferenza stampa verso la finale dei Mondiali: "È un privilegio essere in finale, per me, l'importante è essere in grado di vincere. Accetterei volentieri di arrivare ogni anno in finale e di perderla. Ci godremo questo momento, con le nostre armi e le nostre qualità, contro un avversario che ha avuto un percorso spettacolare. Ci sarà grande spettacolo, con due squadre fantastiche, molto simili tra loro, e ciascuna cercherà di portare la partita dove più le conviene".

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Sab 18 luglio 2026 alle 22:15 / Fonte: ANSA
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione