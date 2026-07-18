Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha commentato il gol del 2-1 di Lautaro Martinez che ha deciso la semifinale dei Mondiali tra Argentina e Inghilterra, soffermandosi in particolar modo sull'assist di Messi.
"Ho visto quel passaggio di Messi; pur non essendo un esperto me ne intendo di sport e un po' anche di calcio. Ho osservato Messi: era ben marcato, giusto? Ben marcato. E all'improvviso... si è spostato sulla destra. Capite di cosa parlo? Non so se l'ho notato solo io. Nessuno ne ha parlato, l'ho notato solo io", le sue parole riportate da TMW.
"Era marcato strettamente da un grande giocatore. Poi si è spostato a destra, mentre l'altro giocatore è rimasto lì fermo... e lui ha avuto tutto il tempo. Ha calciato. È stato un cross perfetto, o quasi – mancava davvero un soffio alla perfezione – e quella è stata la fine della partita. È stato geniale. Questi grandi campioni sembrano capaci di farlo continuamente. Hanno qualcosa di speciale innato".
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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