Marie Detruyer, che con la sua rete ha regalato la vittoria all'Inter Women nell'ultima gara di campionato contro la Ternana, si è guadagnata un posto nella formazione ideale della prima giornata del girone di ritorno. La belga è stata nominata anche per essere stata l’unica giocatrice che nella gara ha inquadrato più di una volta lo specchio della porta (due); tra le nerazzurre, inoltre, ha registrato il record di conclusioni complessive (quattro).