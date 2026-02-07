Elisa Polli, bomber e trascinatrice dell'Inter Women, presenta ai microfoni di Inter TV la sfida che domani pomeriggio vedrà le nerazzurre opposte alla Fiorentina all'Arena Gianni Brera.

Nove vittorie di fila tra campionato e Coppa, ti aspettavi questo rendimento?

"Sì, siamo una squadra forte che comunque lotta per la Coppa Italia e il campionato. Abbiamo avuto un inizio difficile ma ho sempre creduto in noi e in ciò che possiamo fare. Queste partite sono state alla nostra portata".

La squadra sta bene in campo e produce tantissimo, c'è qualcosa in cui si può far meglio?

"Noi attaccanti stiamo facendo il nostro lavoro. Abbiamo un'ottima differenza reti, la migliore del campionato, quindi difesa e attacco stanno facendo il loro lavoro, dobbiamo continuare così".

All'andata con la Fiorentina fu un match particolare, che partita ti aspetti ora?

"La classifica è corta, c'è poca differenza di punti tra le prime. Ogni partita sarà difficile al di là del nome, il campionato è equilibrato e in ogni campo sarà difficile prendere i tre punti".