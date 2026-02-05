Nuovo arrivo in casa Inter Women, sempre più ambiziosa. come annunciato dal club nerazzurro, alla rosa a disposizione di Gianpiero Piovani si unisce un nuovo portiere, Telma Ívarsdóttir, islandese. La classe 1999 proviene dal Rangers in prestito fino al 30 giugno.

