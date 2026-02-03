La match-winner della gara contro la Ternana, la belga Marie Detruyer, parla ai microfoni di Inter TV per commentare la vittoria contro le rossoverdi: "Penso sia stata una partita molto difficile, su un campo complicato. Però abbiamo anche la forza di lottare su ogni pallone e non solo di giocare un buon calcio. Questo è molto positivo per noi. Stiamo crescendo tanto e contro la Ternana si è visto: come dicevo, siamo riuscite a lottare su ogni pallone. È quello che dobbiamo fare, combattere per la squadra, per noi stesse. Ed è davvero importante. Sono molto felice di aver segnato, ma sono felice soprattutto per la vittoria, per aver conquistato i tre punti e per essere riuscita ad aiutare la squadra".

Al prossimo turno, il delicato match contro la Fiorentina: "Sarà un’altra partita difficile, come tutte. Penso che ogni gara in Serie A sia complicata. Ma se restiamo unite come squadra, come abbiamo fatto a Narni, allora tutto è possibile".