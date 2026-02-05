Attraverso i social dell’Inter, la nuova arrivata in casa nerazzurra Telma Ívarsdóttir saluta così i suoi nuovi tifosi: “Ciao tifosi, sono felicissima di essere qui, non vedo l’ora di vedervi in campo”, ha concluso la portiera classe 1999 proveniente dal Rangers.

