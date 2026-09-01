Nonostante la speranza di molti tifosi, forti di diverse operazioni last minute messe a segno nelle ultime sessioni di mercato, la campagna trasferimenti dell'Inter non proporrà novità fino alle 20, orario di chiusura della stessa. Mentre altri club di Serie A sono ancora molto attivi e cercano di completare tutte le operazioni imbastite in queste ore, in Viale della Liberazione c'è la consapevolezza di avere una rosa completa e che non sia necessario aggiungere altri calciatori (e appesantire lo squad cost), nonostante in questa fase finale del mercato possano emergere occasioni a basso costo interessanti.

Questo, come fa sapere Sky, è quanto filtra dalla società nerazzurra. Niente rinforzo offensivo, dunque, nonostante un posto libero per la lista UEFA lo permetterebbe. Al contempo, non sono previste neanche uscite, dopo quella di Issiaka Kamate che va all'Atletico Madrid. Ergo, la rosa attuale a disposizione di Cristian Chivu rimarrà tale, almeno fino alla riapertura del mercato a gennaio. Per tutte le necessità del caso, l'allenatore romeno attingerà dalla Under 23 di Stefano Vecchi, dove oggi giocano diversi ragazzi che si sono allenati tutta l'estate con la prima squadra e continueranno a farlo per essere pronti per eventuali convocazioni.