Nella giornata di ieri Leo Messi ha annunciato l'addio alla Nazionale argentina, con un messaggio emozionante che ha scatenato letteralmente decine e decine di risposte e ringraziamenti da parte di chi lo conosce o sempplicemente di chi ne ha ammirato le gesta sul rettangolo di gioco. Tra i messaggi dedicati alla Pulce, anche quello via social di Javier Zanetti, vice presidente nonché leggenda dell'Argentina e dell'Inter: "Grazie per averci regalato tante emozioni Leo. È stato un privilegio condividere così tanti momenti dentro e fuori dal campo con te. Grazie per non aver mai rinunciato e per aver continuato a difendere la nostra squadra fino a quando il sogno di tutti si è avverato! Meriti sempre il meglio! Ti voglio bene. Pupi".