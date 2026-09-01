Da giocatore con le valigie pronte a nuova risorsa dell’Inter. L’estate di Benjamin Pavard ha cambiato completamente direzione e la prestazione offerta contro il Cagliari ha confermato la sua piena reintegrazione nel progetto di Cristian Chivu. Come sottolinea anche Tuttosport, il francese era rientrato ad Appiano con diverse scorie lasciate dalla precedente stagione e con una permanenza tutt’altro che scontata. Pavard, però, ha scelto di giocarsi le proprie possibilità attraverso il lavoro quotidiano, riconquistando progressivamente allenatore e compagni.

Pavard: "Per l’Inter giocherei ovunque"

A Cagliari l’ex Bayern Monaco ha risposto presente, mostrando disponibilità anche quando è stato chiamato ad adattarsi da quinto sulla fascia destra. "Sono a disposizione del mister e della squadra. Per l’Inter giocherei in qualsiasi posizione", ha spiegato nel post partita. Un atteggiamento molto diverso rispetto a quello con cui si era chiusa la sua precedente esperienza nerazzurra e che gli sta permettendo di scalare nuovamente le gerarchie.

Esperienza europea per la nuova difesa

Gli addii di Acerbi e De Vrij hanno cambiato profondamente il reparto arretrato, ma l’arrivo di John Stones e il recupero di Pavard hanno aumentato il livello internazionale della difesa. Entrambi, inoltre, hanno già vinto la Champions League, esperienza preziosa con l’avvicinarsi dei primi grandi appuntamenti europei. Per Pavard, dunque, quella che sembrava una permanenza temporanea si sta trasformando in una vera seconda occasione.