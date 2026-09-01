Riccardo Trevisani, durante la trasmissione Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio, ha commentato la prestazione fornita da Nicolò Barella contro il suo ex Cagliari.

"Contro il Cagliari è stato per distacco il migliore in campo. Barella ha fatto otto mesi indegni l'anno scorso. Dico indegni proprio per il giocatore che è. Il giocatore che è quello di domenica. Ha dominato. C'erano due Barella dentro al campo. C'era sempre ogni recupero era Barella, ogni azione era Barella, ogni ripartenza era Barella. Ha fatto una partita fotonica ieri. E ti dico che secondo me, quando vedo Barella quegli otto mesi giocare in quel modo è giusto dire che Barella deve fare molto di più. Quando vedo Barella giocare come ieri, dico che l'Inter c'ha un centrocampista fantastico", le sue parole.

"Barella sta in fase di down, Bastoni dalla Inter-Juve non si era praticamente mai ripreso e servivano delle vitamine, non so come dirti, a questa squadra - ha poi aggiunto -. Già a fine stagione scorsa Barella ha dato segnali di risveglio. Le ultime dieci. Sì, Inter-Roma in avanti Thuram, Barella... quei giocatori hanno dato segnali di risveglio e quindi c'era bisogno soltanto di integrare il mercato e comunque uno dei problemi, il più grosso per me, il portiere, è stato risolyo. Quindi già metà dei guai l'Inter l'ha risolto".