Benjamin Pavard si sta riprendendo l’Inter. Dopo mesi segnati da tensioni, voci di mercato e dal precedente addio sul gong della sessione estiva, il difensore francese è tornato ad Appiano Gentile con un atteggiamento completamente diverso. Come scrive Il Corriere dello Sport, Cristian Chivu non ha mai avuto dubbi sulle sue qualità tecniche e, durante la preparazione, Pavard ha lavorato per riconquistare spazio e fiducia. La risposta è arrivata subito, tanto in allenamento quanto in partita.

Pavard convince a Cagliari

Nella trasferta in Sardegna il francese ha mostrato affidabilità, esperienza e personalità, caratteristiche che possono diventare preziose nel corso di una stagione lunga e ricca di impegni tra Serie A e Champions League. Il nuovo approccio di Pavard ha convinto non soltanto Chivu, ma anche il resto dell’ambiente nerazzurro, che lo ha riaccolto senza particolari resistenze.

"È sempre un onore indossare questa maglia"

Dopo la vittoria sul Cagliari, Pavard ha affidato ai social tutta la propria soddisfazione: "È sempre un onore indossare questa maglia. Bello tornare con una vittoria". Il francese ha già conquistato due trofei con l’Inter e conosce bene cosa significhi giocare per vincere. Ora la sensazione è che abbia ritrovato anche quella fame necessaria per tornare a essere un elemento importante del progetto. Per Chivu, dunque, una soluzione in più. E per Pavard l’occasione di scrivere un secondo capitolo della sua storia nerazzurra.