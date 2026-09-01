Il calciomercato estivo dell'Inter 26/27 è ufficiosamente chiuso a poche ore dalla fine della sessione. Reparto per reparto, ecco l'analisi e i giudizi sull'operato della dirigenza nerazzurra. Il risultato finale consegna a Chivu una squadra fortissima. Ora al campo, come sempre, il verdetto finale.

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Sezione: Focus / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 17:21
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.