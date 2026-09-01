Oggi è il giorno di Pio Esposito, che si recherà in sede per firmare il nuovo contratto fino al 2031 a circa 3 milioni di euro più bonus. Ma l'attaccante, evidenzia Nicolò Schira via YouTube, è solo il primo dei tre giocatori che si legheranno ulteriormente al progetto nerazzurro nei prossimi tempi. Per conoscere gli altri due candidati a un giro in Viale della Liberazione due basta guardare la fascia sinistra: si tratta infatti di Federico Dimarco e Carlos Augusto. Entrambi firmeranno fino al 2030 con adeguamento dello stipendio: per l'azzurro circa 5 milioni di euro più bonus, per il brasiliano 3,3 milioni bonus.

Al contempo l'esperto di mercato sostiene che difficilmente l'Inter metterà a segno in queste ultime ore di mercato un colpo in attacco come si vocifera.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 11:05
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.