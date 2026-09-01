A margine della presentazione del Gran Premio di Monza, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli. Da sempre il brand di pneumatici è vicino all'Inter, essendo stato per anni sponsor di maglia dei nerazzurri.

Le parole di Tronchetti Provera sull'Inter

Dopo aver parlato di Formula Uno, Tronchetti Provera ha parlato anche di Cristian Chivu: "Che avesse talento e fosse affidabile era chiaro. Aveva già vissuto esperienze con la parte giovanile e ha mostrato di aver più qualità di quanto chiunque pensasse. Soprattutto è il taglio umano, il rapporto con la squadra, al di là delle competenze tecniche, che lo rende speciale".

Riguardo al passato nerazzurro ha spiegato: "Ci sono bei ricordi, non nostalgia. Di momenti emozionanti, di sconfitte e di vittorie, ma di tante belle emozioni con grande passione. Era un calcio un po' diverso, erano competizioni di schieramenti familiari, di amicizia. Poi dopo ci si trovava tutti insieme, c'era un buon rapporto. Questo è un mondo diverso, le emozioni si concentrano sul risultato sportivo". Provera preferiva il suo mondo? Ha risposto così: "Ciascuna generazione ricorda il suo mondo in modo particolare. Avendolo vissuto ho dei bellissimi ricordi e delle grandi emozioni".

Sui sogni di gloria europea dell'Inter Tronchetti Provera ha detto: "Vediamo se la trazione inglese può dare qualcosa in più. La squadra è forte, ha dimostrato anche in queste partite di avere un grande potenziale. Non ci sono ancora le immissioni a tempo pieno dei nuovi acquisti. L'allenatore è molto capace, il presidente è speciale e la squadra è forte. Poi vediamo..." E infine su Lautaro ha detto: "E' il giusto capitano, è una persona seria e affidabile, dedicato all'Inter in modo commovente. Lo considero una persona speciale".