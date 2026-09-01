Manca poco all'inizio della Champions League 2026/27. L'Inter di Cristian Chivu esordirà in trasferta sul campo del Real Madrid di Mourinho, mentre l'esordio casalingo dei nerazzurri è in programma contro il Club Brugge martedì 13 ottobre alle ore 21:00.

La vendita è aperta: per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l’abbonamento) o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it

FASE 1: ABBONATI FULL E SOCI INTER CLUB PLUS

Dalle ore 12:00 di martedì 1° settembre alle ore 23:59 di mercoledì 2 settembre

La prima fase di vendita sarà riservata agli abbonati FULL e ai Soci Inter Club PLUS attivi per la stagione 2026/27 che potranno acquistare fino a 4 biglietti aggiuntivi per amici e familiari.

Per gli abbonati FULL, il posto per la gara è già incluso nell'abbonamento: l'acquisto previsto in questa fase riguarda solo biglietti aggiuntivi.

Per i soci Inter Club, in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente sia l’intestatario del biglietto risultino soci attivi per la stagione in corso.

VENDITA LIBERA

Dalle ore 12:00 di giovedì 3 settembre parte la vendita libera per tutti su inter.it/tickets.

PRIORITÀ INTER – LIVERPOOL

Tutti gli intestatari di un biglietto per Inter–Club Brugge avranno accesso a una fase di vendita anticipata per Inter–Liverpool, in programma martedì 19 gennaio 2027 alle ore 21:00. Per accedere alla promo sarà necessario conservare il sigillo fiscale del biglietto di Inter–Club Brugge, che dovrà essere utilizzato in fase di acquisto. Tutte le informazioni sulla vendita saranno disponibili nelle prossime settimane su inter.it.

CAMBIO UTILIZZATORE

Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore, una sola volta, a partire da 24 ore prima della gara. La cessione è inclusa nel biglietto a tariffa PLUS. Il biglietto BASE è cedibile a pagamento e il costo verrà comunicato su inter.it/tickets e in fase di acquisto del biglietto.

MERCATO SECONDARIO

ATTENZIONE – Il Club invita tutti i tifosi a diffidare da qualsiasi annuncio pubblicato da privati e a non acquistare in nessun caso su altre piattaforme.

Oltre al rischio di incorrere in prezzi sensibilmente maggiorati, la possibilità di frodi è molto elevata: si potrebbe pagare senza ricevere alcun biglietto oppure acquistare titoli contraffatti che non consentiranno l’accesso allo stadio.

Il Club non fornisce biglietti in vendita ad alcuna piattaforma esterna. Si tratta di vendite secondarie effettuate da soggetti terzi e non esiste alcuna garanzia sulla validità dei titoli acquistati.

Contrasta il bagarinaggio ed evita le truffe. Acquista in sicurezza su inter.it.