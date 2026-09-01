L’Inter continua a lavorare anche sul futuro della propria Under 23 e uno dei nomi più richiesti nelle ultime ore di mercato è quello di Jamal Iddrissou. Come scrive Il Corriere della Sera nell'edizione milanese, il giovane attaccante, reduce dal ritiro con la prima squadra, ha attirato l’interesse di numerosi club, ma la società nerazzurra ha deciso di trattenerlo. Secondo quanto riportato, il Genoa e diverse società tedesche e spagnole avrebbero presentato offerte per acquistarlo a titolo definitivo, trovando però il muro dell’Inter.

Respinte anche le richieste dalla Serie B

Non sono state prese in considerazione nemmeno le proposte di prestito provenienti da formazioni di alta classifica della Serie B. Il progetto nerazzurro è preciso: Iddrissou dovrà diventare uno dei punti di riferimento dell’Inter U23, mantenendo allo stesso tempo un contatto frequente con la prima squadra e con Cristian Chivu.

Kamate all’Atletico, arrivano Tosto e Charlys

In uscita è invece Issiaka Kamate, destinato all’Atletico Madrid B per circa 2 milioni di euro più bonus e il 30% sulla futura rivendita. L’Inter manterrà inoltre una clausola di recompra. Per l’U23 sono arrivati anche Lorenzo Tosto, difensore classe 2006, e Charlys Matheus Lima Pontes, centrocampista classe 2004 proveniente dal Verona, entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto.