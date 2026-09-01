Parallelamente agli impegni della Prima Squadra, prosegue anche la stagione dell'Inter U20 di Emiliano Bigica. Venerdì i nerazzurri saranno di scena a Bologna dopo i quattro punti raccolti contro Genoa ed Empoli nelle prime due giornate. Oggi la C.A.N. C, che si occupa anche del Campionato Primavera-1, ha designato gli arbitri per la terza giornata. A dirigere Bologna-Inter sarà Marco Melloni di Modena, affiancato dagli assistenti Mambelli e Cavallari. Si gioca venerdì 4 settembre alle 17.

Sezione: Giovanili / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 16:11
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.