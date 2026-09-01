Parallelamente agli impegni della Prima Squadra, prosegue anche la stagione dell'Inter U20 di Emiliano Bigica. Venerdì i nerazzurri saranno di scena a Bologna dopo i quattro punti raccolti contro Genoa ed Empoli nelle prime due giornate. Oggi la C.A.N. C, che si occupa anche del Campionato Primavera-1, ha designato gli arbitri per la terza giornata. A dirigere Bologna-Inter sarà Marco Melloni di Modena, affiancato dagli assistenti Mambelli e Cavallari. Si gioca venerdì 4 settembre alle 17.