Martedì libero per i calciatori dell’Inter. Cristian Chivu, dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari, ha infatti optato per un allenamento post gara ad Appiano Gentile – col consueto programma per chi ha giocato e una normale seduta per chi invece non ha affrontato i sardi -, ma domani i cancelli del centro sportivo resteranno chiusi.

Appuntamento a mercoledì per la ripresa e il secondo giorno effettivo di preparazione alla sfida contro il Napoli di Massimiliano Allegri in programma questo sabato.