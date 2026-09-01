La chiusura del mercato dell’Inter passa anche dalla conferma di uno dei talenti più importanti del progetto nerazzurro. Francesco Pio Esposito è infatti atteso oggi intorno alle 17 nella sede del club insieme al suo agente Giuffrida per firmare il nuovo contratto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’accordo legherà l’attaccante all’Inter fino al 30 giugno 2031 e sarà accompagnato da un sostanzioso adeguamento economico.

Esposito guadagnerà 3,2 milioni a stagione

Il nuovo ingaggio del classe 2005 dovrebbe infatti attestarsi intorno ai 3,2 milioni di euro a stagione. La trattativa era iniziata già all’inizio dell’estate e ha richiesto diversi incontri per definire tutti i dettagli, ma la fumata bianca non sarebbe mai stata realmente in discussione. La volontà di Esposito è sempre stata quella di proseguire la propria carriera con la maglia nerazzurra. L’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore, anche se appare più probabile un annuncio nella giornata successiva, a mercato ormai concluso.

Un inizio di stagione da protagonista

Esposito è arrivato nel settore giovanile dell’Inter nel 2014, seguendo il percorso dei fratelli Salvatore e Sebastiano. La nuova stagione è iniziata nel migliore dei modi: titolare contro il Monza, con tanto di gol, e nuovamente dal primo minuto nella trasferta di Cagliari, dove ha offerto un’altra prestazione positiva. Il rinnovo fino al 2031 certifica così la centralità di Pio nel progetto dell’Inter.