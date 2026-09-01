Seconda giornata di Serie A in archivio con la vittoria esterna della Roma a Lecce per 4-0, risultato che certifica il dominio giallorosso e consente alla squadra di Gasperini di agganciare le altre compagini a quota sei in classifica. Tra queste, anche l'Inter. Ha parlato del duello a distanza tra le due Simone Braglia, intervenuto a TMW Radio.

Braglia: "Non è vero che l'Inter manca del portiere"

L'ex estremo difensore ha detto: "Io continuo a dire che è l'anti-Inter. Lo dico dallo scorso anno, se non ci fosse stata la diatriba Gasp-Ranieri, forse poteva dare già filo da torcere. Insieme al Como è l'unica ad avere un'identità, insieme anche all'Inter. Le altre al momento non ce l'hanno".

Poi, parlando di Malen, ha aggiunto: "Credo che ci sia la grande mano di un allenatore che dal punto di vista della rivalutazione dei giocatori ne sa qualcosa. Per questo dico che la Roma ha tutto per essere l'anti-Inter. Quando vedi che uno che subentra dà lo stesso rendimento vuol dire che c'è un'identità precisa".

Sull'Inter ha spiegato: "Sono contento, perché anche Martinez ha salvato la partita con la parata su Fadera e non solo. Ho i miei dubbi sull'Inter. Sulle qualità nessuno discute, ma una partita come quella di domenica è stata troppo approssimativa. Hanno peccato in fase di conclusione, serve più concretezza. Una partita così di solito rischi di pareggiarla o perderla".

Infine, Braglia ha parlato dei due portieri, Martinez e Svilar: "Sono due portieri forti, per me non è vero che l'Inter manca del portiere. Prima di dare dei giudizi serve vedere molte partite. Gli errori li fanno tutti, però sono due portieri forti. Svilar lo ha già dimostrato e anche Martinez è sulla via giusta. Anche Vicario per esempio. Dibu Martinez era un altro tipo di portiere, ma Vicario è un ottimo portiere".