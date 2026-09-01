L’Inter si gode il primo assaggio di Curtis Jones. Dopo otto mesi di inseguimento e una trattativa lunga con il Liverpool, il centrocampista inglese ha finalmente debuttato in nerazzurro nella trasferta di Cagliari, lasciando subito sensazioni positive. Come scrive Tuttosport, Cristian Chivu aveva insistito molto per averlo proprio per le sue caratteristiche differenti rispetto agli altri centrocampisti: progressione, qualità nella costruzione e capacità di accelerare la manovra. Anche Piero Ausilio aveva individuato da tempo in Jones un profilo ideale per completare il reparto. L’Inter ha poi chiuso l’operazione per 30 milioni più 5 di bonus, approfittando dell’abbassamento delle richieste del Liverpool dopo la cessione di Frattesi.

Jones entra e cambia ritmo

Jones è entrato al 20’ della ripresa, nel momento più complicato per l’Inter. Il Cagliari stava aumentando la pressione, ma l’inglese ha avuto subito il coraggio di chiedere palla e provare a riportare la squadra nella metà campo avversaria. In mezz’ora ha toccato 28 palloni, perdendone soltanto 2, e completato 14 passaggi su 15, di cui 9 nella metà campo offensiva. A questi numeri ha aggiunto un recupero e un contrasto vinto.

Napoli dalla panchina, poi può cambiare tutto

Contro il Napoli Jones dovrebbe iniziare ancora tra le riserve, ma la sensazione è che il debutto dal primo minuto sia ormai vicino. Positive anche le indicazioni fuori dal campo: l’ex Liverpool si è inserito rapidamente nel gruppo e sta già iniziando a prendere confidenza con l’italiano. La prima impressione, insomma, è chiara: Jones non è arrivato soltanto per aumentare le rotazioni. Vuole diventare uno dei protagonisti della nuova Inter.