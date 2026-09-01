Fabio Capello non cambia idea sulla nuova Serie A: la Roma di Gian Piero Gasperini può lottare fino in fondo per lo Scudetto. L’ex allenatore aveva indicato i giallorossi come possibile principale antagonista dell’Inter già prima dell’inizio del campionato e le prime due giornate hanno rafforzato le sue convinzioni. "Sarei molto attento alla Roma come prima avversaria dell'Inter per lo Scudetto", ha ribadito Capello alla Gazzetta dello Sport, sottolineando soprattutto la continuità mostrata dalla squadra rispetto alla seconda parte della scorsa stagione.

"Roma candidata al titolo sul serio"

Secondo Capello, Gasperini può beneficiare di un gruppo che ha ormai assimilato completamente le sue richieste: "I giocatori conoscono perfettamente l'allenatore e vanno in campo ricalcando quanto fatto nella fase finale dello scorso campionato". Promosso anche Donyell Malen: "Si sta riconfermando anche il centravanti e quindi la strada è aperta. La Roma è sicuramente una delle candidate al titolo, sul serio".

Capello frena sul Como

Più prudente il giudizio sul Como di Cesc Fabregas: "Ho sentito esaltare il Como, ma io non ho visto una squadra così esaltante. Deve ancora lavorare". Chiosa sulla lotta Scudetto: "La Roma non deve inventare niente, mentre il Como è in costruzione come lo sono il Milan e la Juve. Il Napoli, poi, deve ritrovare quello spirito e quella volontà che aveva caratterizzato le squadre fino allo scorso anno. A oggi la Roma è come l’Inter, che a Cagliari mi è piaciuto molto, ha creato tantissimo. Sia i nerazzurri che i giallorossi, in sostanza, hanno già il tema da svolgere senza problemi. E quindi sono molto in vantaggio rispetto alle altre squadre".