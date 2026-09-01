Marcelo Brozovic ha rifiutato una proposta della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista croato, svincolato dal 1° luglio dopo l'esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Nassr, sta valutando diverse opportunità in Europa dopo aver già declinato le offerte di Monaco e Trabzonspor.

Ritorno in Italia?

L’ex Inter avrebbe manifestato la volontà di tornare in Italia, ma il tempo stringe e nelle prossime ore potrebbero emergere nuove soluzioni. Tra le possibilità valutate c’era anche il Real Madrid, con un contatto con José Mourinho, senza però arrivare a un accordo.

Brozovic ha trascorso otto stagioni e mezza all’Inter, collezionando 330 presenze e 31 gol, prima del trasferimento all’Al Nassr in Arabia Saudita. Ora, dopo la scadenza del contratto, l’obiettivo è tornare nel calcio europeo che conta. Resta da capire se il suo futuro sarà nuovamente in Serie A.