Gli arrivi di Crysencio Summerville per circa 65 milioni di euro e Ollie Watkins per circa 58 milioni di euro sono gli ultimi regali dell'Al Hilal per Simone Inzaghi, alla sua seconda stagione sulla panchina del club arabo. Anche in questa finestra di mercato la proprietà non ha badato a spese e si aspetta di vincere il campionato perché convinta di aver fatto la propria parte per raggiungere l'obiettivo.

Il pallone ora è tra i piedi dell'ex allenatore dell'Inter, che secondo quanto filtra dall'Arabia, in caso di risultati al di sotto delle aspettative, rischierebbe il proprio posto a vantaggio di un altro allenatore. Presto avverrà un incontro in cui la dirigenza presenterà a Inzaghi le proprie idee e chiarirà la sua posizione nel club. Inoltre ad oggi il rinnovo non è garantito, dipenderà dai risultati della sua squadra.