Per l’Inter di Cristian Chivu inizia subito una delle fasi più delicate di questo avvio di stagione. Nel giro di pochi giorni i nerazzurri affronteranno prima il Napoli in Serie A e poi il Real Madrid in Champions League, due partite che imporranno una gestione attenta delle energie. Come scrive Il Corriere dello Sport, il tecnico romeno può contare su una rosa più profonda rispetto alla scorsa stagione e difficilmente rivoluzionerà l’undici iniziale, ma qualche rotazione appare inevitabile.

Thuram verso una chance in Champions

In attacco, contro il Napoli, potrebbe essere confermata la coppia composta da Lautaro Martinez e Pio Esposito, con Bonny pronto a entrare dalla panchina. Marcus Thuram, tornato in campo a Cagliari, potrebbe invece candidarsi per una maglia da titolare al Bernabeu. Resta ancora indisponibile Djed Spence, che continua il lavoro individuale per recuperare la migliore condizione.

Il nodo è sulla fascia destra

La scelta più delicata riguarda proprio la corsia destra. Contro il Napoli potrebbe essere confermato Andy Diouf, mentre contro il Real Chivu potrebbe preferire una soluzione più prudente, anche considerando la presenza di Vinicius sul lato madrileno. In questo senso salgono le quotazioni di Luis Henrique o persino di Pavard per garantire maggiore copertura. A sinistra scalpita invece Carlos Augusto, ancora senza minuti nelle prime giornate. Contro il Napoli dovrebbe finalmente trovare spazio, probabilmente a gara in corso. 

Sezione: Rassegna / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 09:25
Autore: Ludovica Ferrante
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