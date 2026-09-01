Accompagnato dal suo entourage, Francesco Pio Esposito è uscito attorno alle 18 dalla sede dell'Inter, dove era arrivato circa un'ora e mezza fa per mettere la sua firma sul rinnovo di contratto con i nerazzurri fino al 2032 a circa 3 milioni di euro più bonus.

Arrivando nell'head quarter del club nerazzurro, l'attaccante aveva parlato così ai cronisti presenti, tra cui il nostro inviati: "Gli obiettivi sono quelli di squadra, raggiungere insieme ai miei compagni gli obiettivi, dare il massimo e non accontentarsi mai. Idem per quanto riguarda la Nazionale: dare sempre il massimo e lavorare al meglio senza accontentarsi".

Di seguito il video girato dal nostro inviato: