In occasione di Cagliari-Inter di domenica scorsa, quindici soci Junior Inter Club e cinque accompagnatori Senior hanno avuto l'opportunità di sperimentare in prima persona il progetto 'Curva Futura', ideato e sviluppato dal Cagliari Calcio e dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini.

Curva Futura è un settore interamente dedicato ai bambini, primo e unico esempio di questo tipo nel panorama del calcio italiano: una porzione di stadio riservata ai piccoli tifosi di qualsiasi fede calcistica, dove i piccoli tifosi del Cagliari e delle squadre avversarie hanno la possibilità di incontrarsi, conoscersi e scambiare simbolicamente la propria sciarpa mentre si guarda insieme la partita.

I bambini degli Inter Club sardi e i loro accompagnatori hanno vissuto in maniera completamente nuova la partita tra Cagliari e Inter: l'iniziativa della società rossoblu ha come obiettivo la promozione del Tifo Positivo e del rispetto tra le tifoserie. Curva Futura è un progetto reso possibile dalla collaborazione tra i Club: un progetto sostenuto con entusiasmo dall'Inter, che da anni sostiene e promuove progetti dedicati a una cultura positiva del tifo tra i ragazzi più giovani.