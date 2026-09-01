Classe 2007, il classico giocatore che brucia le tappe e ormai da anni gioca, come si suol dire, sotto età. Matias Mancuso oggi è parte della rosa dell'Inter U23 di Stefano Vecchi, dopo aver dato sfoggio della sue qualità la scorsa stagione con la Primavera. Giocatore eclettico, in grado di ricoprire diversi ruoli nella metà campo avversaria, il 19enne nativo di Milano ma con doppio passaporto italiano e uruguayano rappresenta uno dei fiori all'occhiello del settore giovanile nerazzurro e prossimamente rinnoverà il suo contratto per prolungare il suo percorso con gli stessi colori. Il tutto, nonostante diverse richieste arrivate dalla Serie B.
Tante richieste
Durante questa finestra di mercato, infatti, squadre come Carrarese (che poi ha virato su Luka Topalovic), Ascoli e Sudtirol si sono fatte avanti per averlo a disposizione in questa nuova stagione, ma la dirigenza di Viale della Liberazione non ha mai preso in considerazione l'idea di fargli fare un'esperienza altrove, seppur in una categoria superiore. Lo stesso ragionamento è stato fatto quando a bussare alla porta dell'Inter è stato, come verificato da FcInterNews.it, l'Olympiacos, una delle principali squadre greche, che parteciperà alla prossima Champions League. Nulla da fare, Mancuso fa parte del progetto e l'Inter vuole continuare a monitorarlo mentre continua il suo percorso sempre in maglia nerazzurra.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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