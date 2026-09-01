L'ex difensore nerazzurro Alessandro Fontanarosa si appresta a cambiare nuovamente casacca: passato a titolo definitivo tra le fila dell'Avellino lo scorso anno, sta trovando poco spazio in questo nuovo campionato con Alessandro Nesta in panchina e così lascia non solo l'Irpinia, ma anche l'Italia. Ha infatti trovato l'accordo per il prestito oneroso con i belgi del Leuven, in Eredivisie, con diritto di riscatto in favore del club belga. In caso di futura rivendita, lo ricordiamo, all'Inter spetta il 50% della cifra pattuita.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 17:35
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.