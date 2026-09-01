La nuova Serie A parte nel segno di un equilibrio sorprendente. Dopo appena due giornate sono infatti sei le squadre ancora a punteggio pieno: Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan e Roma. Come sottolinea Paolo Condò nel sua articolo per Il Corriere della Sera, una concentrazione simile delle grandi nelle primissime posizioni rappresenta una situazione praticamente inedita. Nei precedenti più recenti erano state al massimo cinque le squadre capaci di iniziare il campionato con due vittorie consecutive.

Inter favorita, ma le rivali rispondono

L’Inter campione d’Italia mantiene sulla carta una superiorità tecnica e una profondità di rosa difficili da colmare in una sola stagione. Juventus e Milan, però, hanno iniziato dando segnali importanti, mentre la Roma è entrata con forza nella corsa. I giallorossi sono partiti in maniera impressionante, con otto gol segnati e nessuno subito, mostrando una condizione già avanzata e dando sostanza alle ambizioni della squadra.

Lazio e Atalanta completano il sestetto

Sorprendente anche la partenza della Lazio di Gennaro Gattuso, capace di trasformare un’estate complicata in un inizio di campionato convincente. Nel gruppo c’è anche l’Atalanta, che ha completato il sestetto delle capolista grazie a una vittoria arrivata nel finale. Il quadro resta naturalmente ancora provvisorio. Già la terza giornata, con Inter-Napoli e Roma-Atalanta, inizierà a produrre i primi scontri diretti e a ridurre inevitabilmente il numero delle squadre a punteggio pieno. Per ora, però, la Serie A offre un’immagine insolita: sei grandi tutte insieme in vetta dopo due giornate, con una lotta al vertice che promette di essere molto più affollata del previsto.