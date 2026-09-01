Non è ancora arrivato il giorno dell'esordio per Djed Spence, l'erede designato di Dumfries. L'ex Tottenham salterà certamente anche il Napoli e il Real Madrid dopo aver guardato i compagni battere Monza e Cagliari.

Negli ultimi giorni qualcuno ha alzato un polverone, parlando di infortunio e di "pacco". Ma la realtà è molto diversa...