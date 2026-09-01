Intervistato da Il Mattino, l'ex Napoli Salvatore Bagni si concentra sulla sconfitta degli azzurri contro il Como e si proietta anche verso le prossime sfide: "Max non ha sbagliato partita. Il ko è arrivato per due errori individuale che sinceramente non mi aspettavo da elementi come Anguissa e Rrahmani. Quante volte prima avevano tirato in porta? Zero volte, il Napoli invece due.

Ma se regali due reti al Como, allora alla fine pedi perché ti mancano le forze per recuperare, non perché l’avversario sia più forte. Lo ripeto, le prime due giornate sono un lusso parziale che ti puoi concedere. Però poi bisogna rialzarsi perché il campionato non ti aspetta a lungo. Inter e Arsenal una dietro l’altra? Mettiamola cosi: il Napoli non mi è piaciuto in queste due partite ma possiede le potenzialità e ha il tempo per riprendersi.

Non voglio pensare che andranno male anche le due prossime sfide, che sono di alto livello, mi aspetto una risposta da grande squadra. Spero in una reazione forte, di carattere. In questo momento la prestazione conta più del risultato. Se il Napoli avesse pareggiato domenica, nessuno avrebbe avuto da ridire. E’ finito sotto accusa per vai di distrazioni che una big non si può permettere".