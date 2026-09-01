Ora è ufficiale. L'Inter ha annunciato l'arrivo di Lorenzo Tosto, difensore classe 2006 che farà parte della rosa dell'Inter U23 di Vecchi. L'operazione con l'Empoli è stata chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il comunicato dell'Inter

"Difensore centrale forte e fisicamente imponente, Tosto è nato a Lucca il 29 gennaio 2006 e ha iniziato il suo percorso calcistico nelle giovanili dell'Empoli. La sua crescita lo ha portato a debuttare in prima squadra a soli 18 anni, durante la stagione 2024/25, quando ha giocato un ruolo chiave nell'ottimo cammino della squadra toscana in Coppa Italia. Ha esordito da professionista in trasferta contro il Torino negli ottavi di finale il 24 settembre 2024 e ha giocato da titolare in tutte le partite della campagna di Coppa Italia dell'Empoli, conclusasi con la vittoria del Bologna in semifinale. Il 2 febbraio ha anche esordito in Serie A, subentrando nei minuti finali della partita contro la Juventus. La stagione successiva ha collezionato una presenza in Serie B prima di trasferirsi in prestito al Livorno a gennaio, dove ha totalizzato nove presenze e un assist nella seconda metà del campionato di Serie C".