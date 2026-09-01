Intervistato da TMW, l'ex portiere e oggi opinionista Emiliano Viviano ha detto la sua sul mercato e sui club che a suo dire si sono mossi meglio per rinforzarsi: "Secondo me ci sono tante squadre che hanno lavorato bene. La Juve, la Roma, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama. Anche l'Inter per quel poco che doveva fare, poi il Milan con Gila e Ramos grande centravanti. Se prende l'esterno alto a sinistra, come potrebbe succedere oggi, la Roma ha fatto un mercato di livello".

Con il mercato che sta definendo le rose ai nastri di partenza, ecco secondo Viviano quale può essere la griglia Scudetto: "L'Inter parte davanti, ma lo dicono tutti. Non si nasconde nemmeno l'Inter. Ma la Roma è forte, l'allenatore è un fenomeno, ha fatto grandi acquisti, c'è entusiasmo. Bene che stiano con i fari spenti, ma non mi meraviglierei vederla Campione d'Italia".